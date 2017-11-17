В центре Рязани столкнулись инкассаторы и полиция

Момент ДТП попал на видео.

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Днём в пятницу, 17 ноября, на перекрёстке Первомайского проспекта и улицы Маяковского у площади Ленина в Рязани произошло ДТП: столкнулись броневик инкассаторов и полицейский автомобиль.