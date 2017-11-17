http://7info.ru/news/video/v_centre_rjazani_stolknulis_inkassatory_i_policija/
В центре Рязани столкнулись инкассаторы и полиция
Видео 596
Видео с места происшествия опубликовано в группе
«Дороги Рязани».
В центре Рязани столкнулись инкассаторы и полиция
Видео 596
Момент ДТП попал на видео.
Днём в пятницу, 17 ноября, на перекрёстке Первомайского проспекта и улицы Маяковского у площади Ленина в Рязани произошло ДТП: столкнулись броневик инкассаторов и полицейский автомобиль.
Видео с места происшествия опубликовано в группе