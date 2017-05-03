В центре Рязани сбили пешехода

Человек перебегал улицу Соборную в неположенном месте.

Видео

Утром в среду, 3 мая, в центре Рязани сбили пешехода. Видео, на котором запечатлён момент ДТП, опубликовано в группе «Дороги Рязани» .

Человека, перебегавшего улицу Соборную в неположенном месте, сбили в 10.05. Судя по всему, пешеход серьёзно пострадал.