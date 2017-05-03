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http://7info.ru/news/video/v_centre_rjazani_sbili_peshehoda030517/

В центре Рязани сбили пешехода
Человек перебегал улицу Соборную в неположенном месте.

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Утром в среду, 3 мая, в центре Рязани сбили пешехода. Видео, на котором запечатлён момент ДТП, опубликовано в группе «Дороги Рязани» .

Человека, перебегавшего улицу Соборную в неположенном месте, сбили в 10.05. Судя по всему, пешеход серьёзно пострадал.