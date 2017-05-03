http://7info.ru/news/video/v_centre_rjazani_sbili_peshehoda030517/
В центре Рязани сбили пешехода
Видео 49
Утром в среду, 3 мая, в центре Рязани сбили пешехода. Видео, на котором запечатлён момент ДТП, опубликовано в группе
«Дороги Рязани» .
В центре Рязани сбили пешехода
Видео 49
Человек перебегал улицу Соборную в неположенном месте.
Утром в среду, 3 мая, в центре Рязани сбили пешехода. Видео, на котором запечатлён момент ДТП, опубликовано в группе
Человека, перебегавшего улицу Соборную в неположенном месте, сбили в 10.05. Судя по всему, пешеход серьёзно пострадал.