В центре Рязани сбили мотоциклиста

Момент ДТП на перекрёстке у площади Ленина попал на видео.

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Утром в среду, 3 мая, в центре Рязани сбили мотоциклиста. Об этом сообщается в группе «Дороги Рязани» в социальной сети «Вконтакте».

Авария произошла в 08.45 на перекрёстке Первомайского проспекта и улицы Маяковского у площади Ленина.

После столкновения мотоциклист смог самостоятельно подняться.