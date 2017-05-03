http://7info.ru/news/video/v_centre_rjazani_sbili_motociklista/
В центре Рязани сбили мотоциклиста
Видео 206
Утром в среду, 3 мая, в центре Рязани сбили мотоциклиста. Об этом сообщается в группе
«Дороги Рязани» в социальной сети «Вконтакте».
В центре Рязани сбили мотоциклиста
Видео 206
Момент ДТП на перекрёстке у площади Ленина попал на видео.
Утром в среду, 3 мая, в центре Рязани сбили мотоциклиста. Об этом сообщается в группе
Авария произошла в 08.45 на перекрёстке Первомайского проспекта и улицы Маяковского у площади Ленина.
После столкновения мотоциклист смог самостоятельно подняться.