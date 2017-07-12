http://7info.ru/news/video/v_centre_rjazani_podralis_voditeli/
В центре Рязани подрались водители (видео)
Видео 84
Днём в среду, 12 июля, на улице Ленина в Рязани подрались водители. Видео со «смертельной битвой» размещено в группе
«Дороги Рязани» в социальной сети «Вконтакте».
В центре Рязани подрались водители (видео)
Видео 84
В драке участвовали водители маршрутки и легкового автомобиля.
Днём в среду, 12 июля, на улице Ленина в Рязани подрались водители. Видео со «смертельной битвой» размещено в группе
В драке участвовали водители маршрутки и легкового автомобиля.