В центре Рязани подрались водители (видео)

В драке участвовали водители маршрутки и легкового автомобиля.

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Днём в среду, 12 июля, на улице Ленина в Рязани подрались водители. Видео со «смертельной битвой» размещено в группе «Дороги Рязани» в социальной сети «Вконтакте».

В драке участвовали водители маршрутки и легкового автомобиля.