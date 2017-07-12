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http://7info.ru/news/video/v_centre_rjazani_podralis_voditeli/

В центре Рязани подрались водители (видео)
В драке участвовали водители маршрутки и легкового автомобиля.

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Днём в среду, 12 июля, на улице Ленина в Рязани подрались водители. Видео со «смертельной битвой» размещено в группе «Дороги Рязани» в социальной сети «Вконтакте».

В драке участвовали водители маршрутки и легкового автомобиля.