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http://7info.ru/news/video/v_centre_rjazani_ne_smogli_razehatsja_dva_avtomobilja/

В центре Рязани не смогли разъехаться два автомобиля
Момент ДТП на перекрёстке попал на видео.

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Во вторник, 7 февраля, в центре Рязани произошло ДТП. Видео, на котором запечатлён момент аварии, размещено в группе «Дороги Рязани» в социальной сети «Вконтакте».

ДТП случилось на перекрёстке Первомайского проспекта и улицы Типанова недалеко от путепровода.