В центре Рязани не смогли разъехаться два автомобиля

Момент ДТП на перекрёстке попал на видео.

Видео

Во вторник, 7 февраля, в центре Рязани произошло ДТП. Видео, на котором запечатлён момент аварии, размещено в группе «Дороги Рязани» в социальной сети «Вконтакте».

ДТП случилось на перекрёстке Первомайского проспекта и улицы Типанова недалеко от путепровода.