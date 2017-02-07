http://7info.ru/news/video/v_centre_rjazani_ne_smogli_razehatsja_dva_avtomobilja/
В центре Рязани не смогли разъехаться два автомобиля
Видео 615
Во вторник, 7 февраля, в центре Рязани произошло ДТП. Видео, на котором запечатлён момент аварии, размещено в группе
«Дороги Рязани» в социальной сети «Вконтакте».
В центре Рязани не смогли разъехаться два автомобиля
Видео 615
Момент ДТП на перекрёстке попал на видео.
Во вторник, 7 февраля, в центре Рязани произошло ДТП. Видео, на котором запечатлён момент аварии, размещено в группе
ДТП случилось на перекрёстке Первомайского проспекта и улицы Типанова недалеко от путепровода.