http://7info.ru/news/video/v_centre_rjazani_gazel_protaranila_vnedorozhnik/
В центре Рязани «Газель» протаранила внедорожник
Видео 116
На перекрёстке рядом с памятником Евпатию Коловрату в Рязани произошло ДТП. Видео, на котором запечатлён момент аварии, опубликовано в группе
«Дороги Рязани» .
В центре Рязани «Газель» протаранила внедорожник
Видео 116
Авария произошла на улице Ленина у памятника Евпатию Коловрату.
На перекрёстке рядом с памятником Евпатию Коловрату в Рязани произошло ДТП. Видео, на котором запечатлён момент аварии, опубликовано в группе
На записи можно заметить, что «Газель» въезжает на перекрёсток уже на красный сигнал светофора и сталкивается с выехавшим внедорожником.