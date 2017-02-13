В центре Рязани «Газель» протаранила внедорожник

Авария произошла на улице Ленина у памятника Евпатию Коловрату.

Видео

На перекрёстке рядом с памятником Евпатию Коловрату в Рязани произошло ДТП. Видео, на котором запечатлён момент аварии, опубликовано в группе «Дороги Рязани» .

На записи можно заметить, что «Газель» въезжает на перекрёсток уже на красный сигнал светофора и сталкивается с выехавшим внедорожником.