http://7info.ru/news/video/v_centre_rjazani_avtomobil_proehal_na_krasnyj_i_sprovociroval_dtp/
В центре Рязани автомобиль проехал на красный и спровоцировал ДТП
Видео 283
В группе
«Дороги Рязани» в социальной сети «Вконтакте» опубликовано видео, на котором запечатлён момент ДТП на перекрёстке Первомайского проспекта и улицы Вокзальной.
В центре Рязани автомобиль проехал на красный и спровоцировал ДТП
Видео 283
Авария произошла в районе путепровода на Первомайском проспекте.
В группе
На записи видно, как автомобиль въезжает на перекрёсток на красный сигнал светофора и сталкивается с другой машиной.