В центре Рязани автомобиль проехал на красный и спровоцировал ДТП

Авария произошла в районе путепровода на Первомайском проспекте.

Видео

В группе «Дороги Рязани» в социальной сети «Вконтакте» опубликовано видео, на котором запечатлён момент ДТП на перекрёстке Первомайского проспекта и улицы Вокзальной.

На записи видно, как автомобиль въезжает на перекрёсток на красный сигнал светофора и сталкивается с другой машиной.