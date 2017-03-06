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http://7info.ru/news/video/v_centre_rjazani_avtomobil_proehal_na_krasnyj_i_sprovociroval_dtp/

В центре Рязани автомобиль проехал на красный и спровоцировал ДТП
Авария произошла в районе путепровода на Первомайском проспекте.

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В группе «Дороги Рязани» в социальной сети «Вконтакте» опубликовано видео, на котором запечатлён момент ДТП на перекрёстке Первомайского проспекта и улицы Вокзальной.

На записи видно, как автомобиль въезжает на перекрёсток на красный сигнал светофора и сталкивается с другой машиной.