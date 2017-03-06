В администрации Рязани рассказали о планах дорожных работ на 2017 год

В текущем году в Рязани капитально отремонтируют 31 участок дорог и проведут ямочный ремонт на 115 участках.

Видео

В понедельник, 6 марта, в администрации Рязани состоялся брифинг, посвящённый проведению в городе дорожных работ. О том, что предстоит сделать в текущем году, журналистам рассказала заместитель главы администрации Ольга Свинцова.

В 2017 году в областном центре запланированы работы по капитальному и ямочному ремонту – общий объём выделенных на это средств составляет 620 млн. рублей. К капитальному ремонту запланирован 31 участок дорог общей площадью 350 тыс. кв.м. Протяжённость ремонтируемых участков составит порядка 40 км.

– Все дороги по капитальному ремонту у нас распределены на два перечня. Первый насчитывает 17 участков дорог – это дороги первоочередные, второй включает 14 участков автодорог, – отметила Ольга Свинцова.

Новшеством программы ремонта текущего года станет комплексный подход, подчеркнула заместитель главы администрации. Кроме благоустройства и приведения в порядок дорожного полотна, городские власти намерены также решать вопросы обеспечения безопасности дорожного движения.

– Комплексный подход включает в себя обустройство современных средств обеспечения дорожного движения, особенно на тех дорогах, где есть 4 и более полос движения транспорта, таких, как Первомайский проспект, Куйбышевское шоссе, улица Большая. Здесь будут устроены светофоры Т7, знаки на выносных консолях и флюоресцентной плёнке, и другие средства, – пояснила Ольга Свинцова.

Одну из главных магистралей города – Первомайский проспект – отремонтируют от площади Ленина до железнодорожного моста. Также будут приведены в порядок Куйбышевское шоссе и улица Большая. Последняя будет отремонтирована на участке от пересечения с Советской Армии и улицей Тимакова. Дорога будет расширена, устроено наружное освещение и тротуар. Масштабные работы будут проведены на проезде Шабулина. Здесь будет расширена проезжая часть, изменена схема движения с обустройством двух участков кругового движения, также будут синхронизированы светофоры. Один светофор будет ликвидирован в связи с введением кругового движения. На Куйбышевском шоссе при ремонте будет вынесена теплотрасса. Дорога после ремонта, обещают в горадминистрации, будет соответствовать всем необходимым требованиям. План ремонта будет опубликован на сайте муниципалитета.

– Сейчас по планируемым к ремонту дорогам ведётся аукцион. Планируем приступить к строительно-монтажным работам, как только позволит погода – ориентировочно с 15 апреля. Срок окончания ремонта первоочередных дорог – с 15 июня по 25 июля, в зависимости от объёма, – сказала заместитель главы администрации.

Средства, сэкономленные при проведении аукционов, уточнила Свинцова, городские власти намерены потратить на ремонт дорог картами. В минувшем году подобным методом было отремонтировано 20 участков. В этом году план работы по ямочному ремонту и локальному решению проблем тоже немалый – в него включено 115 участков общей площадью 6,5 тыс. кв.метров. При составлении перечня учитывались данные инвентаризации дорог областного центра, данные ОНФ и портала «Исправим вместе», а также заявления жителей. Список, пообещала заместитель главы администрации, будет актуализироваться с учётом погодных условий.

– В весенний период – до 15 мая – мы планируем провести ремонт на площади порядка 25 тыс. кв.метров. Основные работы по ямочному ремонту планируются на последнюю декаду марта – начало апреля, когда погода позволит нам работать с горячей асфальтобетонной смесью, – сказала Ольга Свинцова.

Уже сейчас на улицах города работает 8 подрядных организаций в составе 14 бригад, также 4 бригады сформированы ДБГ. При работах планируется использовать передовые наработки в области асфальтобетона. Ускорить процедуры приведения в порядок улиц города позволит ввод в строй асфальтобетонного завода Дирекции благоустройства города. В этом году впервые будет применён холодный асфальт при ремонте дорог, а на заводе «Велком» разработана новая рецептура для рязанских дорог, повышающая эксплуатационные свойства участков.

– По состоянию на 5 марта ямочный ремонт дорожного покрытия производился на 84 участках улиц, общей площадью 2, 2 тыс. кв.метров, – сказала Ольга Свинцова.

Ямочный ремонт улиц не исключает и гарантийного. Срок, на который распространяется гарантия, был повышен с 4 до 5 лет. На начало года в список, находящихся на гарантии, вошли 152 участка.

– Все участки гарантийных дорог обследованы. На 79 участках выявлены дефекты, которые будут устранены за счёт подрядчика. На 9 участках ремонт произведён, на 8 ведутся работы, – сказала Ольга Свинцова.

Контроль за качеством производимых работ, отметила заместитель главы администрации, будет производиться как силами администрации, так ведомствами. Активно власти сотрудничают с блогерами и пользователями соцсетей, а также порталом «Исправим вместе».