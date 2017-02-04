Установка камер на дорогах Рязанской области снизила аварийность

За 2016 год водителям-нарушителям было выписано штрафов на общую сумму более 600 миллионов рублей.

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На территории Рязанской области действует более ста единиц специальной техники для фото- видеофиксации ситуации на дорогах. Об этом в своём сюжете рассказал телеканал «Город» .

По данным журналистов на территории региона установлено 44 фоторадарных комплекса, 20 стационарных и 37 передвижных автоматических регистраторов. Все они в сюжете называются передовыми разработками современной инженерной мысли.

По словам инспектора по пропаганде отдела ГИБДД УМВД России по городу Рязани Виктора Байкина, каждое пятое ДТП в регионе происходит из-за превышения скорости или несоответствия скорости условиям движения. По сравнению с 2015 годом этот показатель в прошлом году, когда и были установлены камеры, снизился более чем в два раза.

Обработкой информации о водителях-нарушителях занимается специальный центр. В 2016 году было вынесено более миллиона постановлений о штрафах. Общая сумма штрафов превысила 600 млн. рублей.