Ученые выяснили, как видят мир слепые люди

Медики создали видео, которое помогает узнать, как слепые люди видят окружающий мир.

Видео

Группа специалистов провела ряд исследований и использовала их результаты для создания видео, которое помогает узнать, как слепые люди видят окружающий мир, пишет Дни .

Медики пришли к выводу, что люди, имеющие проблемы со зрением, воспринимают окружение подобно зрячим, однако слепые люди используют другие ощущения, чтобы определить близлежащие предметы.

По мнению специалистов, точно установить то, что видит слепой человек практически невозможно, поскольку каждый имеет своё индивидуальное восприятие. Однако стало известно, что люди, потерявшие зрение в раннем возрасте, воспринимают мир бесцветно. При этом люди, ослепшие в зрелом возрасте, могут видеть яркий непрерывный или меняющийся цвет.