Трансляции с праздников в Москве, Санкт-Петербурге и Донецке

Предлагаем вашему вниманию прямые трансляции с праздничных мероприятий из социальной сети «Одноклассники».

Видео

Во вторник, 9 мая, в России отмечается День Победы. Предлагаем вашему вниманию прямые трансляции с праздничных мероприятий из социальной сети «Одноклассники».

Трансляция из Москвы

Трансляция из Санкт-Петербурга

Трансляция из Донецка и Луганска