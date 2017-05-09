http://7info.ru/news/video/transljacii_s_prazdnikov_v_moskve_sankt-peterburge_i_donecke/
Трансляции с праздников в Москве, Санкт-Петербурге и Донецке
Видео 136
Трансляции с праздников в Москве, Санкт-Петербурге и Донецке
Видео 136
Предлагаем вашему вниманию прямые трансляции с праздничных мероприятий из социальной сети «Одноклассники».
Во вторник, 9 мая, в России отмечается День Победы. Предлагаем вашему вниманию прямые трансляции с праздничных мероприятий из социальной сети «Одноклассники».
Трансляция из Москвы
Трансляция из Санкт-Петербурга
Трансляция из Донецка и Луганска