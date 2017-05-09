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http://7info.ru/news/video/transljacii_s_prazdnikov_v_moskve_sankt-peterburge_i_donecke/

Трансляции с праздников в Москве, Санкт-Петербурге и Донецке
Предлагаем вашему вниманию прямые трансляции с праздничных мероприятий из социальной сети «Одноклассники».

Видео   136

Во вторник, 9 мая, в России отмечается День Победы. Предлагаем вашему вниманию прямые трансляции с праздничных мероприятий из социальной сети «Одноклассники».

Трансляция из Москвы

 

 

Трансляция из Санкт-Петербурга

 

Трансляция из Донецка и Луганска

 