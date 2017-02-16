Курс валют: $ //-// € //-//
         
http://7info.ru/news/video/telekanal_ntv_popytalsja_razobratsja_v_prichinah_vzryva_avtomobilja_v_rjazani/

Телеканал НТВ попытался разобраться в причинах взрыва автомобиля в Рязани
Журналисты считают, что покушение было связано со служебной деятельностью пострадавшей.

Видео   92

Телеканал НТВ показал сюжет о взрыве автомобиля в центре Рязани. Напомним, ЧП произошло 18 января на улице Свободы. При взрыве автомобиля «Сузуки Гранд Витара» серьёзные травмы получила женщина-водитель.

Тележурналисты считают, что произошедшее – покушение на жизнь Светланы Грачёвой, руководившей несколькими обслуживающими компаниями, в том числе и той, в ведении которой находится дом в 1-м Осеннем переулке, где в прошлом году взорвался газ. Покушение они связывают напрямую с её служебной деятельностью.