Телеканал НТВ попытался разобраться в причинах взрыва автомобиля в Рязани

Журналисты считают, что покушение было связано со служебной деятельностью пострадавшей.

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Телеканал НТВ показал сюжет о взрыве автомобиля в центре Рязани. Напомним, ЧП произошло 18 января на улице Свободы. При взрыве автомобиля «Сузуки Гранд Витара» серьёзные травмы получила женщина-водитель.

Тележурналисты считают, что произошедшее – покушение на жизнь Светланы Грачёвой, руководившей несколькими обслуживающими компаниями, в том числе и той, в ведении которой находится дом в 1-м Осеннем переулке, где в прошлом году взорвался газ. Покушение они связывают напрямую с её служебной деятельностью.