Специалисты пояснили, почему в России дефицит качественного мяса

Оказывается, основными виновниками являются посредники и перекупщики.

Видео

Производители российского мяса рассказали, в чем причина того, что на прилавках страны мало качественного товара. Оказывается, основными виновниками являются посредники и перекупщики, пишет РЕН .

По словам фермеров, такие люди стремятся получить максимальную выгоду из продукции – увеличить срок хранения и при этом не снизить цены. Для этого хороший продукт накачивается разнообразной химией. Более того, многие перекупщики игнорируют правила хранения и транспортировки мяса. Также некоторые «умельцы» накачивают товар жидкостью для увеличения веса. В итоге покупатель получает продукт со слабым вкусом и ужасной консистенцией.

Таким образом, специалисты советуют искать мясо на рынках, поскольку здесь продавцы закупают товар у небольших подсобных хозяйств.