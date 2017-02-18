Сотрудники Госавтоинспекции проверили, как рязанские водители пропускают скорую помощь

В машине скорой помощи была установлена камера, фиксирующая ситуацию на дороге, впереди ждали инспекторы ДПС.

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В Рязани сотрудники Госавтоинспекции проверили, как водители соблюдают правило, предписывающее пропустить автомобиль скорой помощи, едущий со спецсигналами. Об этом в своём сюжете рассказали журналисты телеканала «Город» .

В машине скорой помощи была установлена камера, фиксирующая ситуацию на дороге. Если автомобиль не пропускал скорую, поступал сигнал дежурящим впереди сотрудникам ДПС, которые останавливали нарушителя. Как отмечается в сюжете, несмотря на то, что нарушения были зафиксированы, большая часть водителей пропустила спецавтомобиль.