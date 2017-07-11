Состояние женщины, пострадавшей на пожаре в Шереметьевском проезде, «стабильно тяжёлое»

Соседи рассказали, что в квартире, где произошёл пожар, проживали квартиросъёмщики из Узбекистана.

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Состояние женщины, 1960 года рождения, пострадавшей во время пожара в жилом доме на Шереметьевском проезде в Рязани, оценивается врачами как «стабильно тяжёлое». Об этом сообщил в своём сюжете телеканал ТКР .

Напомним, пожар произошёл в воскресенье, 9 июля. По данным тележурналистов, пострадавшая – гражданка Узбекистана, она получила ожоги 25% поверхности тела.

Соседи рассказали, что в квартире, где произошёл пожар, проживали квартиросъёмщики из Узбекистана.