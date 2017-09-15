Шнобелевскую премию по физике вручили за исследование жидкого и твёрдого состояния котов

Награды за сомнительные научные достижения вручили в Гарвардском университете.

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В Гарвардском университете (США) вручили Шнобелевские премии. Об этом сообщает РИА Новости .

Шнобелевские премии вручаются ежегодно с 1999 года за сомнительные достижения в различных областях, за которые вручаются Нобелевские премии.

В частности, в этом году Шнобелевскую премию мира получила группа из шести «учёных», проведших исследование того, как игра на музыкальном звуковом инструменте диджеридо влияет на храп. Они установили, что, если ежедневно упражняться на этом инструменте, можно укрепить верхний респираторный тракт, что позволит избавиться от храпа.

Британский исследователь Джеймс Хиткоут получил премию по анатомии за работу: «Почему у стариков большие уши?». Премии в области экономики удостоились австралиец Мэттью Роклофф и американка Нэнси Джир за свои эксперименты – они наблюдали, как связан контакт человека с живым крокодилом со стремлением играть в азартные игры.

Шнобелевскую премию по физике получил француз Марк-Антуан Фардин, исследовавший, могут ли коты быть одновременно твёрдыми и жидкими. Премию в области питания вручили за исследование влияния человеческой крови на диету мохноногих вампиров (это такой вид летучих мышей).