Школа в Спасском районе получила имя Героя Советского Союза Алексея Юханова

Ещё одна рязанская школа присоединилась к проекту Общероссийского народного фронта «Имя героя – школе».

Видео

Ещё одна рязанская школа присоединилась к проекту Общероссийского народного фронта «Имя героя – школе». Коллектив Троицкой средней школы Спасского района обращался в районную Думу с просьбой присвоить учебному заведению имя Героя Советского Союза Алексея Юханова.

Рассмотрев ходатайство, депутаты приняли положительное решение по этому вопросу.

Как подчеркнул член регионального штаба ОНФ Александр Шишков, решению районной думы предшествовала большая подготовительная работа: долгое время родственники Алексея Юханова и педагогический коллектив школы вели переписку с органами власти и местного самоуправления по вопросу присвоения имени знаменитого земляка Троицкой средней школе. Дело в том, что архив села сгорел после войны, и документальных прямых доказательств того факта, что будущий герой Советского Союза родился и вырос в селе Троица у школы не было.

Активисты движения написали обращение в министерство образования Рязанской области, а также помогли найти в областных архивах документальную доказательную базу того факта, что Алексей Юханов был уроженцем села Троица и учился в Троицкой средней школе.

Участие в проекте «Имя героя – школе» позволит увековечить память об Алексее Юханове. Теперь все ученики, их родители, педагоги школы будут знать, что лейтенант Юханов закончил Троицкую среднюю школу, работал в колхозе «Искра» в том же селе. Призван в ряды Красной армии в июне 1941 года. За время боевых действий на фронте был ранен пять раз. Звание Героя Советского Союза получил за форсирование реки Нарва в июле 1944 года. Эта информация размещена на стенде школьного музея.



- Мы признательны Народному фронту за помощь и поддержку. Лейтенант Юханов наряду с другими односельчанами вложил свой героический вклад в защиту Родины от фашистских захватчиков, так и не вернувшись с фронта к своей жене и детям. Наша семья, как и многие советские семьи, пережила тяжелое горе. Об этом трудно, но нужно рассказывать. Имена героев необходимо хранить в памяти новых поколений, - заявил Николай Иванов, внук Алексея Юханова.