http://7info.ru/news/video/serjoznoe_dtp_na_pervomajskom_prospekte_popalo_na_video/
Серьёзное ДТП на Первомайском проспекте попало на видео
Видео 324
Видео, на котором запечатлён момент аварии, выложено в группе
«Дороги Рязани» в социальной сети «Вконтакте».
Серьёзное ДТП на Первомайском проспекте попало на видео
Видео 324
В воскресенье там столкнулись «Фольксваген» и «Тойота».
В воскресенье, 26 февраля, на первомайском проспекте в Рязани, недалеко от перекрёстка с улицей Дзержинского произошло столкновение автомобилей «Фольксваген» и «Тойота».
Видео, на котором запечатлён момент аварии, выложено в группе