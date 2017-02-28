Серьёзное ДТП на Первомайском проспекте попало на видео

В воскресенье там столкнулись «Фольксваген» и «Тойота».

Видео

В воскресенье, 26 февраля, на первомайском проспекте в Рязани, недалеко от перекрёстка с улицей Дзержинского произошло столкновение автомобилей «Фольксваген» и «Тойота».