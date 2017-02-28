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http://7info.ru/news/video/serjoznoe_dtp_na_pervomajskom_prospekte_popalo_na_video/

Серьёзное ДТП на Первомайском проспекте попало на видео
В воскресенье там столкнулись «Фольксваген» и «Тойота».

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В воскресенье, 26 февраля, на первомайском проспекте в Рязани, недалеко от перекрёстка с улицей Дзержинского произошло столкновение автомобилей «Фольксваген» и «Тойота».

Видео, на котором запечатлён момент аварии, выложено в группе «Дороги Рязани» в социальной сети «Вконтакте».