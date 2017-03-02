Рязанское отделение партии «Единая Россия» отмечает 15-летие

Ровно 15 лет назад состоялась учредительная конференция, на которой было принято решение об образовании новой политической силы в Рязанской области.

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2 марта считается датой образования Рязанского регионального отделения партии «Единая Россия». Ровно 15 лет назад состоялась учредительная конференция, на которой было принято решение об образовании новой политической силы в регионе.

Лидер рязанских единороссов Аркадий Фомин в этот праздничный день поздравил всех единомышленников с юбилейной датой.