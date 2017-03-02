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http://7info.ru/news/video/rjazanskoe_otdelenie_partii_edinaja_rossija_otmechaet_15letie/

Рязанское отделение партии «Единая Россия» отмечает 15-летие
Ровно 15 лет назад состоялась учредительная конференция, на которой было принято решение об образовании новой политической силы в Рязанской области.

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2 марта считается датой образования Рязанского регионального отделения партии «Единая Россия». Ровно 15 лет назад состоялась учредительная конференция, на которой было принято решение об образовании новой политической силы в регионе.

Лидер рязанских единороссов Аркадий Фомин в этот праздничный день поздравил всех единомышленников с юбилейной датой.

– Пройден большой путь становления, – отметил Аркадий Фомин. – Мы начинали работать в оппозиции, из года в год постепенно укрепляли свои позиции, в результате стали ведущей политической силой в регионе. Сегодня рязанское отделение – это почти 17 тысяч членов партии, более 5 тысяч сторонников, 32 местных отделения и 1043 первички. В наших рядах представители разных сфер, неравнодушные люди, настоящие профессионалы своего дела.

Мы не стоим на месте. «Единая Россия» постоянно обновляется, отвечая на вызовы времени, изменяются подходы к организации работы, партийные ряды пополняют новые люди. Сегодня мы в регионе реализуем более 20 партийных проектов, направленных на улучшение качества жизни рязанцев и развитие региона.

В день юбилея я хотел бы сказать слова искренней благодарности всем членам и сторонникам партии, которые своей каждодневной работой укрепляют авторитет «Единой России», пожелать здоровья, радости и хорошего настроения, а также новых успехов и новых побед!