Рязанским журналистам раздали «Хрустальных журавлей»

Накануне Дня российской печати в регионе подвели итоги областного творческого конкурса.

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В четверг, 12 января, в правительстве Рязанской области состоялась церемония награждения победителей и лауреатов регионального творческого конкурса «Хрустальный журавль».

Конкурс проводится в регионе с 2003 года. В этом году церемония чествования лучших работников рязанских СМИ состоялась уже в 13-й раз. Награды получили те, кто работает в кадре, пишет репортажи в печатных и интернет-СМИ, и те, кто обычно остаётся за кадром, – операторы, режиссёры, дизайнеры и редакторы.

Торжественная церемония подведения итогов конкурса «Хрустальный журавль» состоялась накануне профессионального праздника тех, кто пишет и снимает, – Дня российской печати. С праздником собравшихся поздравил губернатор Олег Ковалёв.

– Рязанские журналисты стараются представить не только хронику событий, но и найти ответы на актуальные вопросы, которые ставит перед нами жизнь. Занимая каждый свою нишу, остаются востребованными печатные издания, радио, телевидение и интернет. Основной аргумент для зрителя и читателя сейчас – не скорость передачи информации, а сам контент. Люди реагируют на контент, а не на скорость. Запрос на достоверную и качественную информацию возрастает, а значит, ваша работа останется востребованной и уважаемой в обществе. Рязанцы – думающая аудитория, они хотят смотреть правдивые, глубокие материалы, – сказал глава региона, пожелав журналистам качественных и интересных материалов.

В 2016 году на конкурс было подано свыше 1 тыс. работ в 25 номинациях. Кроме традиционных, были также и новые тематические номинации – так, рассматривались работы, посвящённые Году российского кино, призывающие к соблюдению техники безопасности на дороге, а также специальные репортажи. По словам Олега Ковалёва, «Хрустальный журавль» позволяет повышать уровень рязанской журналистики.

– Этот форум не самый известный в масштабах страны, но очень важный для нашей журналистики, позволяющий сравнить свою работу с работой коллег, молодёжи познакомиться с мастерами, узнать их мнение о своём творчестве, поддерживающий дух соревнования в журналистском сообществе. Конкурс ориентирует на новые достижения, – сказал губернатор.

Также поздравил журналистов и гендиректор МК, председатель Союза журналистов Москвы Павел Гусев. Он отметил, что подобные церемонии – большая радость для представителей СМИ, позволяющая понять всю важность этой работы.

Победители и лауреаты конкурса:

–Лучшая работа журналиста периодического печатного издания – победитель Татьяна Бадалова («Комсомольская правда-Рязань»);

– Лучшая работа журналиста сетевого издания – победитель Екатерина Файзуллова (издательство «Пресса»). Специальным призом отмечена также работа фотографа, иллюстрировавшего статью победительницы об онкодиспансере, Владимира Кованова.

– Лучшая работа тележурналиста – победитель Елена Серёгина (Край Рязанский); лауреаты – Елена Макарова (ГТРК «Ока»); Анастасия Переплётова (телекомпания «Вёрда»).

–Лучшая работа телеоператора – победитель Андрей Варакин (Край Рязанский); лауреаты – Михаил Панин (Край Рязанский); Валерий Митяев (Край Рязанский); спецпремия – Юрий Косоротов (ГТРК «Ока»).

– Лучшее дизайнерское решение» – победители: ТК Пронск-ТВ; газета Рязанской епархии «Логос». Специальный подарок – Анастасия Подгорная (Край Рязанский);

– «Лучшая работа фотожурналиста» – победитель: Антон Насонов (Рязанский городской сайт);

– «Лучшая работа телережиссёра» – победитель Александр Бредихин (ГТРК «Ока»);

– «Лучшая режиссёра звукорежиссёра» – специальная премия – Константин Кудренко (радио 9, Рязань).

–«Лучшая информационная телепрограмма» – специальная премия – программа «Музыкальный блокнот» (радио 9, Рязань).

– «Лучшая рубрика периодического печатного издания» – рубрика «Неизвестная война» («Комсомольская правда-Рязань»);

– «Лучшая рубрика сетевого издания» – «Рязанский киножурнал» («Рязанские ведомости»)

– «Лучшая тематическая телепрограмма» – проект «Рязань, я люблю тебя» (Край Рязанский); специальная премия – программа «Надо бы знать» (9-й телеканал); «Заглянуть за горизонт» (ТК Город);

– «Лучшая работа редакции районной газеты» – «Скопинский вестник»; специальная премия – тематические выпуски Пронской газеты;

– «Лучшая работа редакции районного телевидения» – телекомпания «Вёрда»; специальная премия – телекомпания «Кораблино»;

– «Лучшая работа редакции специализированного СМИ» – газета «Благовест»;

Специальные номинации:

«Год российского кино» – Елена Косякова (радио 9, Рязань); «Кораблинские вести»; специальная премия – Ольга Заздравных (ДомСтрой).

«Гордость земли Рязанской» – Елена Серёгина (Край Рязанский); Михаил Скрипников («Рязанские ведомости»); специальный приз – Андрей Лепёшкин.

«Герои нашего времени» – Олеся Харлина (9 телеканал); Александра Лунёва (Вечерняя Рязань); Галина Горбунова (Аргументы и факты-Рязань);

«Мы разные, мы вместе» – Мария Рудая (9-й телеканал); Юлия Долматович (Логос);

«Мама, папа, я» – Лариса Булатова (Аргументы и факты-Рязань);

«Цени свою жизнь» – Телекомпания Фонд развития телевидения (Новомичуринск);

«Безопасная дорога» – Скопинская районная телекомпания; Анастасия Кудряшова (Комсомольская правда-Рязань);

«Журналистская акция года» – «Поэтический баттл» (Край Рязанский); специальный приз – газета «Рязанские ведомости»; спецприз – «Антенна-Телесемь-Рязань».

«Лучший молодой журналист года» – Елена Гук (телекомпания «Вёрда»); спецприз – Ксения Чайкова (Рязанские зори);

«За вклад в развитие журналистики» – Нина Лисина («Молодёжная среда»).

Гран-при губернатора Рязанской области – фильм «Провинциальный роман», автор Александра Тиняева (Край Рязанский).