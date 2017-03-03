Рязанский телеканал посвятил сюжет яме на дороге

Ежедневно в этом месте пробивают колёса несколько автомобилей.

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Телеканал «Город» рассказал в своём сюжете о яме на дороге на улице Братиславской в Рязани. Ежедневно в этом месте пробивают колёса несколько автомобилей.

Яма находится рядом с автосервисом, так что автомобилисты могут сразу же поменять колёса.