http://7info.ru/news/video/rjazanskij_telekanal_posvjatil_sjuzhet_jame_na_doroge/
Рязанский телеканал посвятил сюжет яме на дороге
Видео 192
Телеканал
«Город» рассказал в своём сюжете о яме на дороге на улице Братиславской в Рязани. Ежедневно в этом месте пробивают колёса несколько автомобилей.
Рязанский телеканал посвятил сюжет яме на дороге
Видео 192
Ежедневно в этом месте пробивают колёса несколько автомобилей.
Телеканал
Яма находится рядом с автосервисом, так что автомобилисты могут сразу же поменять колёса.