Рязанские спасатели отметили профессиональный праздник

Торжественное мероприятие, посвящённое празднику тех, кто всегда первым приходит на помощь людям, состоялось в областной филармонии.

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Во вторник, 27 декабря, в Рязанской областной филармонии состоялось торжественное мероприятие, посвящённое Дню спасателя.

Свой профессиональный праздник сотрудники МЧС отмечают сегодня неслучайно – в этот день 26 лет назад был образован Российский корпус спасателей, заложивший основу для нынешнего министерства чрезвычайных ситуаций. Сегодня МЧС – эффективно работающее ведомство, сотрудники которого первыми приходят на помощь людям в чрезвычайных ситуациях.

В структуре ведомства эффективно работает главное управление МЧС России по Рязанской области – в праздничный день спасатели подвели итоги работы 2016 года и наметили планы на будущее. По словам начальника управления Сергея Филиппова, в уходящем году 2 тыс. 463 пожара, дорожных происшествий и аварий – по сравнению с аналогичных периодом прошлого года число ЧП снизилось на 14%. На территории области было зарегистрировано четыре ситуации, которые получили статус чрезвычайной – одной из них стал взрыв бытового газа в доме по 1-му Осеннему переулку. Действия рязанских спасателей позволили не допустить дальнейшего развития ситуации и гибели людей. Также ведомство проводило большую работу по контролю за лесопожарной и паводковой обстановкой, обеспечению безопасности людей в летний период, обустройству мест отдыха. Квалификация сотрудников ГУ МЧС России по Рязанской области получила высокую оценку на всероссийских соревнованиях.

– В течение каждого года история МЧС России по Рязанской области пополняется примерами беззаветного служения своему делу. Ваша повседневная деятельность неразрывно связана с риском при ликвидации последствий техногенных и природных катастроф не только на территории нашей области, но и за ее пределами. Спасение более двух тысяч жизней рязанцев в нынешнем году по праву заслуживает особые слова уважения и искренней признательности, – отметил Сергей Филиппов.

Ряду представителей ГУ МЧС России по Рязанской области Сергей Филиппов вручил региональные и ведомственные награды. В рамках торжественного мероприятия также работали выставки, знакомящие жителей с работой подразделения, а также техникой, которая используется спасателями в работе. Продолжением официальной части мероприятия стал праздничный концерт.