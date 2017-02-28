Рязанские правоохранители и журналисты встретились за круглым столом

Мероприятие состоялось в Доме печати в обстановке взаимопонимания, стороны договорились о перспективах сотрудничества.

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Во вторник, 28 февраля, в рязанском Доме печати состоялся круглый стол, созванный по совместной инициативе Общественного совета при УМВД России по Рязанской области и Рязанского отделения Союза журналистов России.

Как подчеркнули председатели общественных организаций Виктор Дрейлих и Галина Зайцева, открывая мероприятие, оно призвано расширить и углубить знакомство рязанских правоохранительных органов с региональной прессой и наметить перспективы возможного сотрудничества.

Управление МВД Рязанской области на круглом столе представляли: начальник Управления по работе с личным составом полковник внутренней службы Виктор Берсенев, начальник Управления по вопросам миграции подполковник полиции, кандидат юридических наук Алексей Ребров, начальник отдела организации деятельности участковых уполномоченных полиции и подразделений по делам несовершеннолетних УМВД России по Рязанской области подполковник полиции Дмитрий Григорьев, заместитель начальника Управления по контролю за оборотом наркотиков подполковник полиции Владимир Корольков, глава Информационного центра подполковник внутренней службы Ирина Мухарямова и врио начальника пресс-службы Татьяна Шпортун.

Региональные СМИ представляли издательство «Пресса», делегаты от газет и информационных агентств области.

Стороны сразу договорились о «неформальном» формате общения, по сути, заинтересованной беседы, с возможностью задавать друг другу вопросы. Представители УМВД рассказали о работе своих подразделений, чтобы создать у прессы понимание специфики работы такого, например, важного отдела, как информационный центр. По словам начальника ИЦ УМВД Рязанской области Ирины Мухарямовой, эта структура – своего рода «банк данных» обо всех жителях области, включая информацию о правонарушениях, к которым был причастен тот или иной гражданин. Эта информация по специальным запросам выдаётся частным лицам и сотрудникам УМВД. Одна из наиболее частых задач, по которой в ИЦ УМВД обращаются граждане – выдача справки о судимости, которую обыватели больше любят называть «справкой о несудимости».

Ирина Мухарямова подчеркнула, что данные хранятся в локальной сети, к которой нет доступа через общепринятые сетевые поисковики, и находятся под строгой охраной. Любая «утечка» информации из баз данных в сеть влечёт серьёзные кары для служащих ИЦ.

Также на круглом столе рассказали об итогах почти годичной деятельности в структуре УМВД Рязанской области главы управлений, введённых в эту систему в 2016 году – Управления по контролю за оборотом наркотиков и Управления по вопросам миграции. Главы управлений подготовили для прессы развёрнутые справки, а также ответили на возникающие в ходе беседы вопросы.

Начальник Управления по работе с личным составом полковник внутренней службы Виктор Берсенев рассказал о высоких требованиях к претенденту на работу в правоохранительных органах и о том, что даже одобренный кандидат проходит стажировку не менее года, в ходе которой отмечается его способность работать в этой системе и оказывать помощь людям. В особенности это касается такого ответственного участка работы, как участковые уполномоченные полиции, нелёгкую службу которых описал журналистам начальник отдела организации деятельности участковых уполномоченных полиции и подразделений по делам несовершеннолетних Дмитрий Григорьев.

– Участковый в полиции – первое лицо, самый близкий человек к гражданам, – заявил Дмитрий Григорьев и напомнил собравшимся известный лозунг: «Участковый – от слова участие».

В завершение круглого стола врио начальника пресс-службы Татьяна Шпортун от лица своей структуры призвала прессу к более активному и продуктивному общению. Главы подразделений поддержали пресс-службу, но и напомнили журналистам, что ждут от них более взвешенного и ответственного подхода к обнародованию информации, связанной с той или иной сферой работы правоохранительных органов. Все должностные лица заявили, что открыты для контактов и вопросов.

В ходе круглого стола была достигнута договорённость, что подобные круглые столы будут продолжаться. Журналистам предложили продумать, представителей каких подразделений УМВД они ещё желают услышать.

Информация, полученная в ходе общения с рязанскими правоохранителями, пригодится творческой братии для участия в региональном журналистском конкурсе «Служба 02», который будет проходить почти весь 2017 год, как напомнила коллегам Галина Зайцева. В конкурсе несколько номинаций, касающихся персоналий системы МВД и трудовых будней стражей порядка. Участие в конкурсе могут принять как «пишущие» журналисты, так и корреспонденты радио и телевидения.

Работы на конкурс будут приниматься до 3 октября. Подробнее его условия освещены на сайте регионального отделения Союза журналистов России.