Рязанская лига Международного Союза КВН - 2017 – «Перезагрузка!»

Руководство Межрегиональной Рязанской лиги Международного Союза КВН рассказало о том, что ждёт команды и болельщиков.

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Сезон 2017 года в Межрегиональной Рязанской лиге Международного Союза КВН объявлен «Сезоном Перезагрузки». Фестиваль команд КВН стартует в субботу, 18 марта, в 18.18 в Рязанском дворце молодёжи.

Что нового ждёт команды и зрителей в этом году? Самое главное – это новый «старый» редактор: трижды финалист Высшей лиги КВН, Чемпион Высшей лиги сезона 2006 года, обладатель летнего кубка 2007 года, обладатель Большого «КиВиНа в золотом» в Юрмале 2006, 2011 годов в составе легендарной команды «РУДН», человек, пародировавший Путина в присутствии самого В.В. Путина, Евгений Донских.

Директор Межрегиональной Рязанской лиги КВН Алексей Жеглов рассказал о том, с чем связаны эти изменения:

– В этом году в АМИКе произошла реструктуризация лиг. И Рязанская лига Международного Союза КВН не стала исключением. Это нормальный процесс, направленный на повышение уровня команд. Мы благодарны Максиму Киселёву за работу с нашей лигой и всегда рады видеть его на наших играх. Кстати, Максима мы ждём и на фестивале.

Новый редактор Евгений Донских хорошо знаком рязанским поклонникам КВН. В течение трёх лет он был редактором и ведущим Центральной Рязанской лиги КВН. Через его руки прошли многие известные сегодня команды КВН.

– Женю мы знаем как человека-батарейку, это настоящий «энерджайзер». Одно то, что он попросил круглосуточный доступ команд в его номер гостиницы, многое говорит о его настрое на сезон. Между прочим, в этом сезоне он работает только в Рязанской лиге! Так что, квнщики, не упустите свой шанс! – заявил Алексей Жеглов.

Алексей Жеглов и Вадим Ермишин заверили, что зрителей по-прежнему ждут весёлые и находчивые команды, яркое шоу и выступление хэдлайнеров, известных по телевизионным лигам КВН.