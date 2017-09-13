Рязанская филармония открывает новый сезон в новом цвете

Областная филармония порадует своих гостей новыми программами, музыкальными инструментами, новым логотипом, сайтом и даже цветом фасада.

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Рязанская областная филармония объявила о начале нового концертного сезона. О планах, традициях и новшествах, сюрпризах и приобретениях 79-го сезона в среду, 13 сентября, журналистам рассказали директор филармонии Галина Соколова, руководитель Рязанского губернаторского симфонического оркестра Сергей Оселков и руководитель Государственного академического Рязанского русского народного хора им. Е.Г. Попова Светлана Сухова. Официальное открытие сезона намечено на 22 сентября.

Галина Соколова отметила, что каждый год филармония обновляется в той или иной степени. Во-первых, в этом году изменился цвет фасада здания – с розового на жёлтый. Во-вторых, у филармонии появился новый логотип. Также в ближайшие дни будет запущен новый сайт. Проведён ремонт и в гримёрных помещениях филармонии, приобретены новые костюмы и музыкальные инструменты, которые рязанцы обязательно увидят в новом сезоне.

– Этот сезон для нас будет очень ответственным. Он 79-й – предъюбилейный. Поэтому весь сезон мы будем готовиться к 80-летию со дня основания Рязанской областной филармонии, который нас ждёт 4 марта 2019 года, – рассказала Галина Соколова.

79-й концертный сезон стартует 22 сентября с концерта Заслуженного артиста РФ Бориса Андрианова (виолончель) и Рязанского губернаторского симфонического оркестра под управлением Сергея Оселкова.

– Несколько сезонов назад у нас был год музыки Чайковского, прошлый сезон мы посвятили музыке Шостаковича. В этом году мы будем исполнять очень хорошую, красивую музыку, – пообещал Сергей Оселков. – Это будет и классика, и музыка XX века. Наших слушателей ждёт увлекательное путешествие длиною в концертный сезон. И, я уверен, они получат заряд положительных эмоций и хорошего настроения.

В этом сезоне у симфонического оркестра будет 11 абонементов. Рязанцы услышат великие произведения Моцарта, Шнитке, Шопена, Бэтховена, Рахманинова и Чайковского. В программе «Музыкальная классика и не только…» можно будет услышать музыку Вивальди и Пьяццоллы. Любителей оперы порадуют Агунда Кулаева и Алексей Татаринцев, а также Елена Зеленская и Андрей Григорьев.

Рязанцев ждут и традиционные абонементы, количество держателей которых с каждым годом растёт, и много новых необычных программ. Например, 27 сентября, поклонников филармонии и творчества Сергея Есенина порадует музыкально-литературная фантазия «Родился я с песнями...». Государственный академический Рязанский русский народный хор им. Е. Попова выступит вместе с артистами театра на Соборной. Зрители услышат песни на стихи С.А. Есенина и его поэзию.

Государственный академический Рязанский русский народный хор им. Е. Попова открывает сезон 27 сентября. В течение года зрителей ждут три больших хоровых программы, а артистов – гастроли в Москве и Липецке, выступление в Воронеже на юбилейном вечере Воронежского хора и участие во Всероссийском празднике поэзии.

В рамках абонемента «Рязанский хор» 11 апреля выступит Евгений Южин с программой «Ой, цветет калина». Организаторы надеются, что золотому тенору России подпоёт весь зал.

Не забывают в филармонии и о подрастающем поколении. Юным меломанам наверняка понравится волшебное шоу по мотивам сказки Ш. Перро «Спящая красавица» (18 ноября) и спектакль по роману М. Твена «Приключения Тома Сойера» (25 февраля). В рамках традиционного абонемента «Музыкальная акварель» юных слушателей и их родителей ждут новые увлекательные занятия с ведущей Еленой Пронюшкиной. «Сказки с оркестром» в этом сезоне прочитают Ирина Пегова, Дмитрий Назаров и Виктория Толстоганова.

Ещё 21 абонемент сформирован специально для любителей экспериментов. Познакомиться с программой абонементов поподробнее и приобрести понравившийся можно будет 21 сентября на заключительной ярмарке абонементов, где дополнительно будет действовать ярмарочная скидка.