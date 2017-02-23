Рязанка стала героиней передачи «Давай поженимся!» на Первом канале

Юлия стала одной из трёх невест в программе.

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26-летняя рязанка приняла участие в передаче «Давай поженимся» на Первом канале.

Юлия работает ведущим экспертом правового отдела УМВД России. Она стала одной из трёх участниц, которые хотели продолжить знакомство с героем программы – спасателем МЧС по имени Сергей.

В итоге Сергей выбрал именно девушку из Рязани.