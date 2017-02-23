http://7info.ru/news/video/rjazanka_stala_geroinej_peredachi_davaj_pozhenimsja_na_pervom_kanale/
Рязанка стала героиней передачи «Давай поженимся!» на Первом канале
Видео 123
Рязанка стала героиней передачи «Давай поженимся!» на Первом канале
Видео 123
Юлия стала одной из трёх невест в программе.
26-летняя рязанка приняла участие в передаче «Давай поженимся» на Первом канале.
Юлия работает ведущим экспертом правового отдела УМВД России. Она стала одной из трёх участниц, которые хотели продолжить знакомство с героем программы – спасателем МЧС по имени Сергей.
В итоге Сергей выбрал именно девушку из Рязани.