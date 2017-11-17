Рязанцы в день рождения Деда Мороза поучаствовали в костюмированном забеге

В костюмированном забеге приняли участие ёлочки, зайцы, медведи, Снегурочки и Деды Морозы всех возрастов.

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В пятницу, 17 ноября, в городском парке в Рязани состоялся IV легкоатлетический забег, посвящённый дню рождения Деда Мороза.

Главное условие участия в таких необычных соревнованиях – это наличие не спортивной экипировки, а костюма Деда Мороза, Снегурочки или другого новогоднего персонажа. В костюмированном забеге приняли участие ёлочки, зайцы, медведи, Снегурочки и Деды Морозы всех возрастов.

Спортсмены состязались в номинациях по возрасту: взрослый и ребёнок до 6 лет, взрослый и ребёнок от 7 до 13 лет, взрослый и ребёнок от 14 лет и старше и индивидуальный забег.

Начальник управления по физической культуре и массовому спорту администрации города Рязани Марина Кащеева поприветствовала участников необычного забега.

– Мы сегодня покажем, насколько мы любим спорт, физическую культуру. Я хочу пожелать, чтобы мы сегодня зарядились энергией не только ко дню рождения Деда Мороза, но и к предстоящему празднику Новому году,– произнесла Кащеева.

Она пожелала всем спортсменам удачи и хорошего настроения.