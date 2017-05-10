Рязанцы прошли в «Бессмертном полку» в Казани

РИА «7 новостей» публикует видео с места событий.

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Жители Рязани приняли участие в акции «Бессмертный полк» в Казани.

Танцевальный коллектив из нашего города принимает участие в конкурсе в столице Татарстана. 9 мая дети и их родители не могли остаться в стороне от участия в шествии «Бессмертного полка». Ещё в Рязани они приготовили портреты своих родственников, принимавших участие в Великой Отечественной войне, и 9 мая вышли вместе с ними на улицы Казани.

Принимали участие в мероприятии и уроженцы Рязанской области, живущие в Казани.

О том, как прошёл «Бессмертный полк» по Рязани можно узнать здесь.