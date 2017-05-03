Рязанцы почтили память моряков, погибших в годы Великой Отечественной войны

Митинг, посвящённый Дню Победы, собрал в Парке Морской славы ветеранов военно-морского флота, представителей городской власти, школьников и воспитанников детских садов.

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В среду, 3 мая, в Парке Морской славы в Рязани прошёл митинг, посвящённый 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

У памятника морякам-рязанцам собрались участники войны, ветераны военно-морского флота, представители администрации, школьники, воспитанники детских садов, кадеты и курсанты десантного училища.

Мероприятие началось с молебна по погибшим в годы Великой Отечественной войны, затем память погибших моряков почтили минутой молчания.

Присутствующие на мероприятии ветераны отметили славные боевые традиции советского флота, внёсшего огромный вклад в дело Победы, и вспомнили рязанцев, погибших в годы войны.

Завершилось мероприятие возложением цветов к памятнику морякам-подводникам.