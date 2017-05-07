Рязанцев приглашают в «Парк Победы»

Народные гулянья пройдут 8 мая в ЦПКиО.

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В понедельник, 8 мая, жителей Рязани и гостей города приглашают посетить «Парк Победы». Народные гуляния с таким названием пройдут в ЦПКиО с 18.00.

Организаторы обещают, что на празднике будет создана атмосфера послевоенного парка. Пришедших ждут фото-зоны, дворовые игры, блошиный рынок и танцы под духовой оркестр.

РИА «7 новостей» подготовило интерактивную карту, на которую нанесены площадки празднования Дня Победы в Рязани.