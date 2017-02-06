Рязанцев приглашают сдать нормы ГТО

В областном центре для сдачи нормативов был создан муниципальный центр тестирования на базе стадиона «Химик».

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В понедельник, 6 февраля, в администрации Рязани состоялась пресс-конференция, посвящённая внедрению комплекса ГТО в областном центре.

Возрождение комплекса ГТО в нашей стране началось в 2014 году, напомнила начальник управления по физической культуре и массовому спорту администрации Рязани Марина Кащеева. В областном центре для сдачи нормативов был создан муниципальный центр тестирования на базе стадиона «Химик». Сейчас желание сдать нормативы выразили почти 23 тыс. человек, подчеркнула начальник городского спорткомитета – это люди разного возраста, желающие оценить состояние своего здоровья.

За 2016 год, отметила Марина Кащеева, комплекс ГТО сдали около 3 тыс. человек – итогом стало присвоение 1035 знаков отличия – 363 золотых знаков, 340 серебряных, 332 бронзовых, в том числе 124 знака получили выпускники 2016-2017 годов, которым было предложено сдать нормативы ГТО.

– Эти результаты станут для многих школьников подспорьем при поступлении в вузы – за спортивные успехи начисляются дополнительные баллы, – подчеркнула Марина Кащеева.

На популяризацию комплекса ГТО были направлены и пропагандистские акции и мероприятия, которые проводились в городе. Так, за 2,5 года, по словам Марины Кащеевой, прошло более 50 мероприятий, участники которых смогли проверить свои успехи в сдаче нормативов. В текущем году работа по популяризации комплекса ГТО будет продолжена – сдать нормативы вместе с молодёжью имеют возможность и взрослые. Для того чтобы принять участие, рассказал начальник сектора горспорткомитета Андрей Поляков, необходимо зарегистрироваться на сайте www.gto.ru с указанием в личном кабинете персональных данных, фотографией. Итогом регистрации станет уникальный идентификационный номер, который служит пропуском в центр тестирования. Также можно не пользоваться удалёнными способами регистрации, а получить номер, придя в Центр тестирования, либо обратившись в кабинет 311 управления на улице Ленина, 35. Условиями допуска участника к сдаче норм ГТО, подчеркнул Андрей Поляков, служит не только наличие заявки, но и допуск от врача. Если человек не выполняет нормативы комплекса, он может пересдать через две недели после первого «экзамена». Если и в этот раз не удаётся сдать норматив, тогда придётся придти в следующий раз, резюмировал начальник сектора.