Рязанцев приглашают изучить философию космизма

Выставка, посвящённая 160-летию со дня рождения К.Э. Циолковского, открылась в Рязанском Кремле.

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В пятницу, 20 января, в Рязанском историко-архитектурном музее-заповеднике открылась выставка «Колыбель человечества: философия космизма».

Название выставке дала фраза известного учёного Константина Циолковского, который, как известно был одним из теоретиков и практиков учения космизма, появившегося и получившего развитие на рубеже XIX-XXвв. Подобный выбор, рассказал заведующий выставочным отделом РИАМЗ Владимир Жолобов, неслучаен – экспозиция посвящена 160-летию со дня рождения К.Э. Циолковского, уроженца Рязанской области.

- Вещи, которые представлены вниманию посетителей, предоставлены нам Московским музеем космонавтики, библиотекой Н.Ф. Фёдорова, также есть вещи и из нашего собрания, - пояснил он.

Впрочем, расскажет выставка не только о К.Э. Циолковском, но и его коллеге, другом выдающемся учёном и мыслителе – Николае Фёдорове, который также был нашим земляком.

- Сейчас его имя практически забыто, однако это незаслуженно. Это был человек очень глубокий, его мысли порой поражают прозрением. Он смотрел на будущее не на пять, на десять лет, а гораздо на больший срок, буквально «встряхнул» науку. Такие известные учёные, как А. Чижевский, В. Соловьёв и другие считали себя духовными учениками Н.Фёдорова, - рассказал Владимир Жолобов.

О деятельности и трудах Фёдорова и Циолковского посетителям расскажут ценные экспонаты, в числе которых – печатные труды, в том числе – прижизненное издание книг Циолковского, на выпуск которых шли личные средства учёного. Дополнением экспонатов в витринах станут художественные произведения – работы участников творческого объединения «Амаравелла». Сложное название является словом санскрита и означает в переводе – «берег вечности».Вниманию посетителей представлено 23 рисунка.

- Объединение существовало с 1923 года по 1930-е годы. Эти художники были увлечены идеями Фёдорова, Циолковского и выражали их в своём творчестве. Судьба авторов полотен сложилась трагически – они были расстреляны, многие прошли через лагеря и тюрьмы, работали подспудно, поэтому наследие их оказалось небольшим, - сказал Владимир Жолобов.

Выставка будет работать во Дворце Олега до 21 февраля.