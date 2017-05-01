«Рязань-ВДВ» сыграла в гостях вничью с «Чертаново»

После трёх туров рязанки занимают второе место в турнирной таблице с 5 очками.

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В воскресенье, 30 апреля, состоялись матчи 3-го тура чемпионата России по футболу среди женских команд. Футболистки «Рязани-ВДВ» играли в гостях с «Чертаново» и добились ничьей – 2:2.

Счёт был открыт на 18-й минуте – быструю атаку точным ударом завершила Марина Кисконен. Через четыре минуты рязанки отыгрались – после углового мяч забила Анна Беломытцева. В дебюте второго тайма «десантницы» вышли вперёд – пенальти реализовала Елена Данилова. Удержать победный счёт наши девушки не смогли на 70-й минуте Кисконен забила с углового.

«Чертаново» (Москва) – «Рязань-ВДВ» (Рязань) – 2:2 (1:1) Голы: Кисконен, 18 (1:0). Беломытцева, 22 (1:1). Данилова, 51 – с пенальти (1:2). Кисконен, 70 (2:2). «Чертаново»: Беляева, Джиникашвили, Бессолова, Гордеева (к), Шкляева, Березина (Комиссарова, 33), Коровкина, Андреева, Абдуллина, Кисконен, Черномырдина. «Рязань-ВДВ»: Самсон (к), Алексанян, Беломытцева, Макаренко, Медведь, Синютина, Басанская, Осипова (Туриева, 70), Бойченко (Еремеева, 90+), Федорова (Алешичева, 81), Данилова. Предупреждения: Кисконен, 32. Джиникашвили, 50. Басанская, 65. Судьи: Пустовойтова (Москва), Дмитриева (Краснодар), Павленко (Кострома). 30 апреля. Москва. Стадион «Арена Чертаново».

После трёх туров рязанки занимают второе место в турнирной таблице с 5 очками.