Появилось видео серьёзной аварии в центре Рязани

После удара автомобиль пролетел перекрёсток, разбрасывая искры.

Видео

В группе «Рязань» в социальной сети «Вконтакте» опубликовано видео, на котором запечатлён момент серьёзного ДТП в центре Рязани.

Напомним, авария произошла ночью 12 февраля на перекрёстке Первомайского проспекта и улицы Дзержинского.