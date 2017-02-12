http://7info.ru/news/video/pojavilos_video_serjoznoj_avarii_v_centre_rjazani/
Появилось видео серьёзной аварии в центре Рязани
Видео 139
В группе
«Рязань» в социальной сети «Вконтакте» опубликовано видео, на котором запечатлён момент серьёзного ДТП в центре Рязани.
Появилось видео серьёзной аварии в центре Рязани
Видео 139
После удара автомобиль пролетел перекрёсток, разбрасывая искры.
В группе
Напомним, авария произошла ночью 12 февраля на перекрёстке Первомайского проспекта и улицы Дзержинского.