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http://7info.ru/news/video/pojavilos_video_serjoznoj_avarii_v_centre_rjazani/

Появилось видео серьёзной аварии в центре Рязани
После удара автомобиль пролетел перекрёсток, разбрасывая искры.

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В группе «Рязань» в социальной сети «Вконтакте» опубликовано видео, на котором запечатлён момент серьёзного ДТП в центре Рязани.

Напомним, авария произошла ночью 12 февраля на перекрёстке Первомайского проспекта и улицы Дзержинского.