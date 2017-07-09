Появилось видео с места смертельной аварии в Кисловодске

Водитель совершил наезд на мужчину, которого не заметил на проезжей части.

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На просторах сети появились первые кадры с места серьезного дорожно-транспортного происшествия на въезде в Кисловодск, которое унесло жизнь одного человек. Сообщается, что инцидент произошел в темное время суток, 8 июля, пишет Блокнот .

По предварительным данным, водитель неустановленного автомобиля совершил наезд на мужчину, которого не заметил на проезжей части. В результате столкновения пешеход скончался на месте от полученных травм.

Отметим, что по факту случившегося сотрудниками полиции ведется проверка.