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http://7info.ru/news/video/pojavilos_video_s_mesta_smertelnoj_avarii_v_kislovodske/

Появилось видео с места смертельной аварии в Кисловодске
Водитель совершил наезд на мужчину, которого не заметил на проезжей части.

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На просторах сети появились первые кадры с места серьезного дорожно-транспортного происшествия на въезде в Кисловодск, которое унесло жизнь одного человек. Сообщается, что инцидент произошел в темное время суток, 8 июля, пишет Блокнот .

По предварительным данным, водитель неустановленного автомобиля совершил наезд на мужчину, которого не заметил на проезжей части. В результате столкновения пешеход скончался на месте от полученных травм.

Отметим, что по факту случившегося сотрудниками полиции ведется проверка.