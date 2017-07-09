На просторах сети появились первые кадры с места серьезного дорожно-транспортного происшествия на въезде в Кисловодск, которое унесло жизнь одного человек. Сообщается, что инцидент произошел в темное время суток, 8 июля, пишет Блокнот.
По предварительным данным, водитель неустановленного автомобиля совершил наезд на мужчину, которого не заметил на проезжей части. В результате столкновения пешеход скончался на месте от полученных травм.
Отметим, что по факту случившегося сотрудниками полиции ведется проверка.