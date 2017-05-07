http://7info.ru/news/video/pojavilos_video_s_mesta_dtp_s_pozharnoj_mashinoj_v_rjazani/
Появилось видео с места ДТП с пожарной машиной в Рязани
Видео 117
Появилось видео с места ДТП с пожарной машиной в Рязани
Видео 117
Недалеко от моста через Оку в зад пожарному автомобилю въехала легковушка.
В интернете появилось видео, снятое на месте ДТП с пожарной машиной под Рязанью.
Напомним, в субботу, 6 мая, недалеко от моста через Оку в зад пожарному автомобилю въехала легковушка. Из-за аварии образовалась пробка.