Появилось видео с места ДТП с пожарной машиной в Рязани

Недалеко от моста через Оку в зад пожарному автомобилю въехала легковушка.

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В интернете появилось видео, снятое на месте ДТП с пожарной машиной под Рязанью.

Напомним, в субботу, 6 мая, недалеко от моста через Оку в зад пожарному автомобилю въехала легковушка. Из-за аварии образовалась пробка.