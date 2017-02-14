http://7info.ru/news/video/pojavilos_video_s_avariej_na_moskovskom_shosse_v_rjazani/
Появилось видео с аварией на Московском шоссе в Рязани
Видео 163
В группе
«Дороги Рязани» в социальной сети «Вконтакте» появилось видео, на котором запечатлён момент ДТП на Московском шоссе в Рязани.
Появилось видео с аварией на Московском шоссе в Рязани
Видео 163
На записи видно, что один из участников проезжает на запрещающий сигнал светофора.
В группе
Напомним, вечером в понедельник там столкнулись автомобили «Дэу» и «Тойота». На записи видно, что «Дэу» проехал перекрёсток на запрещающий сигнал светофора.