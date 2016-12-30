Появилось видео ДТП в Рязани, после которого загорелся автомобиль

На запись попал сам момент аварии и начавшийся пожар.

Видео

В группе «Дороги в Рязани» в социальной сети «Вконтакте» опубликовано видео, на котором запечатлён момент ДТП, после которого загорелся автомобиль.

Напомним, авария произошла ночью 30 декабря на Куйбышевском шоссе в Рязани.