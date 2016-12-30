http://7info.ru/news/video/pojavilos_video_dtp_v_rjazani_posle_kotorogo_zagorelsja_avtomobil/
Появилось видео ДТП в Рязани, после которого загорелся автомобиль
Видео 173
В группе
«Дороги в Рязани» в социальной сети «Вконтакте» опубликовано видео, на котором запечатлён момент ДТП, после которого загорелся автомобиль.
Появилось видео ДТП в Рязани, после которого загорелся автомобиль
Видео 173
На запись попал сам момент аварии и начавшийся пожар.
В группе
Напомним, авария произошла ночью 30 декабря на Куйбышевском шоссе в Рязани.