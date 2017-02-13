Появилось новое видео момента ДТП на Первомайском проспекте в Рязани

После удара автомобиль пролетел перекрёсток, разбрасывая искры.

Видео

В группе «Дороги Рязани» в социальной сети «Вконтакте» опубликовано новое видео, на котором запечатлён момент ДТП на перекрёстке Первомайского проспекта и улицы Дзержинского.

Напомним, авария случилась в минувшие выходные. Ещё одно видео можно посмотреть ЗДЕСЬ.