http://7info.ru/news/video/pojavilos_novoe_video_momenta_dtp_na_pervomajskom_prospekte_v_rjazani/
Появилось новое видео момента ДТП на Первомайском проспекте в Рязани
Видео 285
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«Дороги Рязани» в социальной сети «Вконтакте» опубликовано новое видео, на котором запечатлён момент ДТП на перекрёстке Первомайского проспекта и улицы Дзержинского.
Появилось новое видео момента ДТП на Первомайском проспекте в Рязани
Видео 285
После удара автомобиль пролетел перекрёсток, разбрасывая искры.
В группе
Напомним, авария случилась в минувшие выходные. Ещё одно видео можно посмотреть ЗДЕСЬ.