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http://7info.ru/news/video/pojavilis_pervye_kadry_s_mesta_smertelnoj_avarii_v_ivanove/

Появились первые кадры с места смертельной аварии в Иванове
Водитель автомобиля «Лада Гранта» совершил наезд на пешехода.

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Поздно вечером 12 июля на проспекте Ленина в Иваново произошло дорожно-транспортное происшествие, жертвой которого оказался один человек. На просторах сети появилось видео с места трагедии.

Как стало известно, 28-летний водитель автомобиля «Лада Гранта» совершил наезд на пешехода, который переходил проезжую часть на красный сигнал светофора. В результате столкновения мужчина получил ряд травм и скончался на месте до приезда медиков.

Отметим, что на данный момент по факту произошедшего ведется проверка. Специалисты устанавливают личность покойного, пишет Московский Комсомолец