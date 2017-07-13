Появились первые кадры с места смертельной аварии в Иванове

Водитель автомобиля «Лада Гранта» совершил наезд на пешехода.

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Поздно вечером 12 июля на проспекте Ленина в Иваново произошло дорожно-транспортное происшествие, жертвой которого оказался один человек. На просторах сети появилось видео с места трагедии.

Как стало известно, 28-летний водитель автомобиля «Лада Гранта» совершил наезд на пешехода, который переходил проезжую часть на красный сигнал светофора. В результате столкновения мужчина получил ряд травм и скончался на месте до приезда медиков.