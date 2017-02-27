Погоня рязанских полицейских за нарушителем попала на видео

Напомним, водитель автомобиля ВАЗ проехался с инспектором на капоте. Видео снято на улицах Ленина и Почтовой.

Видео

В группе «Дороги Рязани» в социальной сети «Вконтакте» появилось видео, на котором запечатлён момент погони сотрудников ДПС за нарушителем.

Напомним, водитель автомобиля ВАЗ проехался с инспектором на капоте. Видео снято на улицах Ленина и Почтовой.