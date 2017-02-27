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http://7info.ru/news/video/pogonja_rjazanskih_policejskih_za_narushitelem_popala_na_video/

Погоня рязанских полицейских за нарушителем попала на видео
Напомним, водитель автомобиля ВАЗ проехался с инспектором на капоте. Видео снято на улицах Ленина и Почтовой.

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В группе «Дороги Рязани» в социальной сети «Вконтакте» появилось видео, на котором запечатлён момент погони сотрудников ДПС за нарушителем.

Напомним, водитель автомобиля ВАЗ проехался с инспектором на капоте. Видео снято на улицах Ленина и Почтовой.