http://7info.ru/news/video/pogonja_rjazanskih_policejskih_za_narushitelem_popala_na_video/
Погоня рязанских полицейских за нарушителем попала на видео
Видео 54
В группе
«Дороги Рязани» в социальной сети «Вконтакте» появилось видео, на котором запечатлён момент погони сотрудников ДПС за нарушителем.
Погоня рязанских полицейских за нарушителем попала на видео
Видео 54
Напомним, водитель автомобиля ВАЗ проехался с инспектором на капоте. Видео снято на улицах Ленина и Почтовой.
В группе
Напомним, водитель автомобиля ВАЗ проехался с инспектором на капоте. Видео снято на улицах Ленина и Почтовой.