http://7info.ru/news/video/pjat_procentov_iz_zaderzhannyh_na_ulicah_rjazani_netrezvyh_grazhdan_zhenschiny/
Пять процентов из задержанных на улицах Рязани нетрезвых граждан – женщины
Видео 91
Пять процентов из задержанных на улицах Рязани нетрезвых граждан – женщины
Видео 91
Рязанский телеканал показал сюжет о работе полиции с пьяными жителями города.
Пять процентов из задержанных на улицах Рязани нетрезвых граждан составляют женщины. Об этом говорится в сюжете телеканала «Городской», посвящённого работе рязанской полиции.
В сюжете отмечается, что перед Новым годом число нетрезвых рязанцев на улицах города увеличивается.