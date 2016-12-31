Пять процентов из задержанных на улицах Рязани нетрезвых граждан – женщины

Рязанский телеканал показал сюжет о работе полиции с пьяными жителями города.

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Пять процентов из задержанных на улицах Рязани нетрезвых граждан составляют женщины. Об этом говорится в сюжете телеканала «Городской», посвящённого работе рязанской полиции.

В сюжете отмечается, что перед Новым годом число нетрезвых рязанцев на улицах города увеличивается.