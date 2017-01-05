Певица Ферги снялась в клипе в майке с Пушкиным

Рядом с изображением поэта напечатаны его строки «Не дай мне бог сойти с ума».

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Ферги снялась в клипе в майке с Александром Пушкиным и отрывком из его стихотворения. Ролик «Life Goes On» американской певицы пользователи Сети посмотрели более семи миллионов раз, передаёт РИА Новости.

Рядом с изображением поэта напечатаны его строки «Не дай мне бог сойти с ума». При этом в песне Ферги звучат слова «Потеряй голову, сойди с ума…».

​Ферги (настоящее имя Стейси Фергюсон) приобрела известность в середине 00-х как вокалистка группы The Black Eyed Peas. В 2006 году она выпустила сольный альбом The Dutchess. Выход второго сольного альбома Double Dutchess запланирован на ближайшее время.