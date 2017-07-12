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http://7info.ru/news/video/opublikovano_video_press-konferencii_glavy_rjazanskogo_regiona_nikolaja_ljubimova/

Опубликовано видео пресс-конференции главы Рязанского региона Николая Любимова
Пресс-конференция прошла 6 июля.

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На канале правительства Рязанской области опубликована видеозапись пресс-конференции врио губернатора Рязанской области Николая Любимова.

Пресс-конференция прошла в здании правительства в четверг, 6 июля.