http://7info.ru/news/video/opublikovano_video_press-konferencii_glavy_rjazanskogo_regiona_nikolaja_ljubimova/
Опубликовано видео пресс-конференции главы Рязанского региона Николая Любимова
Видео 49
Опубликовано видео пресс-конференции главы Рязанского региона Николая Любимова
Видео 49
Пресс-конференция прошла 6 июля.
На канале правительства Рязанской области опубликована видеозапись пресс-конференции врио губернатора Рязанской области Николая Любимова.
Пресс-конференция прошла в здании правительства в четверг, 6 июля.