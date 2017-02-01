http://7info.ru/news/video/ochevidcy_snjali_na_video_pervye_minuty_posle_strashnoj_avarii_v_novoj_moskve/
Очевидцы сняли на видео первые минуты после страшной аварии в Новой Москве
Видео 250
В Сети появилось снятое очевидцем видео первых минут после аварии в Новой Москве, унесшей жизни как минимум девяти человек, пишет
LIFE .
Очевидцы сняли на видео первые минуты после страшной аварии в Новой Москве
Видео 250
На данный момент жертвами ДТП числиться девять человек, трое отделались серьезными повреждениями.
В Сети появилось снятое очевидцем видео первых минут после аварии в Новой Москве, унесшей жизни как минимум девяти человек, пишет
Сегодня, 1 февраля, на Варшавском шоссе произошло столкновение автомобилей «УАЗ» и «Toyota». В результате удара загорелся «УАЗ», в салоне которого оказались заблокированы люди.
Сообщается, что на данный момент жертвами ДТП числиться девять человек, трое отделались серьезными повреждениями.