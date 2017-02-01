Очевидцы сняли на видео первые минуты после страшной аварии в Новой Москве

На данный момент жертвами ДТП числиться девять человек, трое отделались серьезными повреждениями.

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В Сети появилось снятое очевидцем видео первых минут после аварии в Новой Москве, унесшей жизни как минимум девяти человек, пишет LIFE .

Сегодня, 1 февраля, на Варшавском шоссе произошло столкновение автомобилей «УАЗ» и «Toyota». В результате удара загорелся «УАЗ», в салоне которого оказались заблокированы люди.

Сообщается, что на данный момент жертвами ДТП числиться девять человек, трое отделались серьезными повреждениями.