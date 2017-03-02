Очередное ДТП на Московском шоссе в Рязани попало на видео

Авария произошла на перекрёстке у автовокзала.

Видео

В группе «Дороги Рязани» в социальной сети «Вконтакте» опубликовано видео, запечатлевшее момент ДТП на перекрёстке Московского шоссе и улицы Мервинской у автовокзала.

Судя по всему, в результате аварии никто не пострадал.