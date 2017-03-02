http://7info.ru/news/video/ocherednoe_dtp_na_moskovskom_shosse_v_rjazani_popalo_na_video/
Очередное ДТП на Московском шоссе в Рязани попало на видео
Видео 568
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«Дороги Рязани» в социальной сети «Вконтакте» опубликовано видео, запечатлевшее момент ДТП на перекрёстке Московского шоссе и улицы Мервинской у автовокзала.
Очередное ДТП на Московском шоссе в Рязани попало на видео
Видео 568
Авария произошла на перекрёстке у автовокзала.
В группе
Судя по всему, в результате аварии никто не пострадал.