Ночью в Рязани сгорело несколько автомобилей

Очевидцы сняли масштабный пожар на видео.

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Во вторник, 7 марта, на улице Бирюзова в Рязани в результате масштабного пожара был уничтожен огнём автомобиль и повреждены пять стоящих рядом машин.

По данным пресс-службы ГУ МЧС России по Рязанской области, сообщение о пожаре поступило в 00.03. Люди во время происшествия не пострадали.

Причина случившегося и размер материального ущерба устанавливаются.

На место пожара выезжали и принимали участие в тушении два пожарных расчёта.