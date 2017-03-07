http://7info.ru/news/video/nochju_v_rjazani_sgorelo_neskolko_avtomobilej/
Ночью в Рязани сгорело несколько автомобилей
Видео 965
Видео, на котором запечатлён момент пожара, опубликовал в группе
«Подслушано у водителей в Рязани» пользователь Николай Зольников .
Ночью в Рязани сгорело несколько автомобилей
Видео 965
Очевидцы сняли масштабный пожар на видео.
Во вторник, 7 марта, на улице Бирюзова в Рязани в результате масштабного пожара был уничтожен огнём автомобиль и повреждены пять стоящих рядом машин.
По данным пресс-службы ГУ МЧС России по Рязанской области, сообщение о пожаре поступило в 00.03. Люди во время происшествия не пострадали.
Причина случившегося и размер материального ущерба устанавливаются.
На место пожара выезжали и принимали участие в тушении два пожарных расчёта.
Видео, на котором запечатлён момент пожара, опубликовал в группе