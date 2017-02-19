Ночью в Рязани сгорела фура. Видео

В результате пожара никто не пострадал. На месте происшествия работали два пожарных расчёта.

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В воскресенье, 19 февраля, в 02.24 на 201 километре трассы М-5 «Урал» в Рязани горел автомобиль. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Рязанской области.

В результате пожара никто не пострадал. На месте происшествия работали два пожарных расчёта.