http://7info.ru/news/video/nochju_v_rjazani_sgorela_fura_video/
Ночью в Рязани сгорела фура. Видео
Видео 248
Видео с места происшествия выложено в группе
«Подслушано у водителей в Рязани» в социальной сети «Вконтакте». По словам автора поста, происшествие случилось в районе посёлка Мирный.
Ночью в Рязани сгорела фура. Видео
Видео 248
В результате пожара никто не пострадал. На месте происшествия работали два пожарных расчёта.
В воскресенье, 19 февраля, в 02.24 на 201 километре трассы М-5 «Урал» в Рязани горел автомобиль. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Рязанской области.
В результате пожара никто не пострадал. На месте происшествия работали два пожарных расчёта.
Видео с места происшествия выложено в группе