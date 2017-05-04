В ночь на четверг, 4 мая, в городе Спас-Клепики Рязанской области, на улице Московской произошёл крупный пожар. Об этом сообщает сайт издательства «Пресса».
Пожар начался с крыши сарая, стоящего в середине блока хозяйственных сараев. Огонь быстро распространился, была опасность, что загорится веранда находящегося рядом детского сада, но пожарные смогли этого не допустить.
Тушить пожар 11 сотрудникам МЧС помогали местные жители.
В итоге площадь пожара составила 300 кв. метров. К счастью, никто из людей не пострадал.