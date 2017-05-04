Ночью в Клепиках произошёл крупный пожар

Была опасность, что огонь перекинется с горящих сараев на веранду детского сада.

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В ночь на четверг, 4 мая, в городе Спас-Клепики Рязанской области, на улице Московской произошёл крупный пожар. Об этом сообщает сайт издательства «Пресса».

Пожар начался с крыши сарая, стоящего в середине блока хозяйственных сараев. Огонь быстро распространился, была опасность, что загорится веранда находящегося рядом детского сада, но пожарные смогли этого не допустить.

Тушить пожар 11 сотрудникам МЧС помогали местные жители.

В итоге площадь пожара составила 300 кв. метров. К счастью, никто из людей не пострадал.