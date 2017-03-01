Николай Любимов вручил свидетельства о присуждении губернаторских стипендий юным спортсменам

Александра Малышева в этот день принимала и личные поздравления от Николая Любимова – церемония награждения совпала с днём рождения спортсменки.

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В среду, 1 марта, в правительстве Рязанской области состоялась церемония вручения свидетельств о присуждении губернаторских стипендий юным спортсменам.

Поощрения за успехи в спорте получат 50 человек – ребята, в копилке которых награды первенств и чемпионатов российского и европейского уровней. Свидетельства о присуждении стипендии собравшимся в зале вручил временно исполняющий обязанности губернатора Николай Любимов.

– Я вас поздравляю с присуждением стипендий. У каждого из вас есть достижения и награды, которыми можно гордиться, вам знаком вкус спортивного азарта, вы знаете, что такое состязания самого высокого уровня и ранга. Это большое напряжение и большая ответственность, так как вы защищаете честь региона и страны. Уверен, что спорт для вас означает намного больше, чем стремление добиться высоких результатов, это значимая часть вашей жизни. Первые ваши победы на соревнованиях доказывают, что вы люди талантливые, целеустремлённые, способные многого достичь, – сказал врио губернатора.

Сегодня у тех, кто хочет заниматься спортом, есть все условия для того, чтобы вести активный образ жизни, подчеркнул Николай Любимов.

– Сегодня в регионе создана хорошая спортивная инфраструктура. У рязанской молодёжи есть возможность тренироваться в современных комплексах, стадионах, спортплощадках, выезжать на турниры разного уровня, профессионально расти. Уверен, что при таких условиях, при руководстве профессиональных тренеров у наших ребят есть все шансы попасть в большой спорт и стать чемпионами. Мы будем продолжать работу по улучшению спортивной базы области, будем строить современные комплексы, стадионы, площадки во дворах, обновлять действующие объекты инфраструктуры, чтобы у жителей области и любителей, профессиональных спортсменов были достойные условия для занятий спортом, – сказал он.

Александра Малышева в этот день принимала и личные поздравления от Николая Любимова – церемония награждения совпала с днём рождения спортсменки.